POL-KN: (Deißlingen B27/ Lkr. Rottweil) Unfall mit Blechschaden auf der Bundestraße 27 (02.07.2023)

Am späten Sonntagabend ist es auf der Bundestraße 27 zwischen der Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen und der Ausfahrt Schwenningen-Mühlhausen/Flugplatz zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Ein 29-jähriger Fahrer eines Opel Mokka war gegen 22.30 Uhr auf der linken Fahrspur der B 27 in Richtung Villingen unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit erkannte der Mann in einer Kurve ein vor ihm fahrendes Auto zu spät, dessen Fahrer gerade einen Audi A3 einer 25-Jährigen überholte. Der Opel-Fahrer wich nach rechts aus und prallte auf der rechten Fahrspur mit dem Audi zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi über den Standstreifen gegen eine Leitplanke geschleudert. Bei dem Unfall verletzte sich glücklicherweise niemand. Der A3, an dem ein Blechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Opel ist der Polizei noch nicht bekannt.

