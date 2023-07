Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Unfall im Einmündungsbereich Tannstraße und Rottweiler Straße (02.07.2023)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am Sonntagmittag hat sich auf der Einmündung der Tannstraße und Rottweiler Straße ein Unfall ereignet. Gegen 12.15 Uhr fuhr eine 65-Jähriger mit einem Skoda Enyaq auf der Tannstraße. An der Einmündung zur Rottweiler Straße bog sie nach rechts ab und stieß dabei mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi A3 einer 25 Jahre jungen Frau zusammen. Durch die Kollision entstand am Audi ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell