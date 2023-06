Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr

Montabaur (ots)

Ransbach-Baumbach - In den frühen Morgenstunden des 08.06.2023 wurden bei Verkehrskontrollen der Polizei Montabaur zwei Trunkenheitsfahrten, in der Rheinstraße in Ransbach-Baumbach, festgestellt. Um 01:45 Uhr wurde ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Hachenburg kontrolliert, der bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 1,29 Promille erreichte. Gegen 03:30 Uhr konnte bei einem 30-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,26 Promille festgestellt werden. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe veranlasst und die Führerscheine der betroffenen Fahrzeugführer wurden sichergestellt. Sie müssen sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

