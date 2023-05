Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trickdiebstahl

Wittlich (ots)

Am Nachmittag des 30.05.2023 gegen 15:50 Uhr kam es auf der Terrasse eines Eiscafé in der Trierer Straße 13 in 54516 Wittlich zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 68-jährigen Dame. Hierbei wurde die Aufmerksamkeit der Geschädigten von drei angrenzend sitzenden, jungen Damen durch ein inszeniertes Missgeschick von der - auf einem angrenzenden Stuhl abgelegten - Handtasche, weggelenkt. Dies erfolgte durch ein "versehentliches" Hinabstürzen einer Einkaufstasche aus Richtung der Tatverdächtigen. Im Augenblick der Ablenkung, dürfte dann eine der Tatverdächtigen die Geldbörse aus der Handtasche der Geschädigten entnommen haben. Unmittelbar im Anschluss entfernten sich die drei Tatverdächtigen in Richtung des Marktplatzes.

Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: 1. Person: weiblich, ca. 25 Jahre, ca. < 165 cm, schwarzes kinnlanges Haar, schwarze Kleidung (T-Shirt mit weißem Print) 2. Person: weiblich, ca. 25 Jahre, ca. < 165 cm, schwarzes kinnlanges Haar, Kleidung unbekannt 3. Person: weiblich, ca. 15 Jahre, ca. < 165 cm, schwarzes langes Haar, Kleidung unbekannt

Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf oder den tatverdächtigen Damen, insbesondere deren Identitäten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei- oder Kriminalinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell