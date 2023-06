Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Atzelgift (ots)

Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich auf der L 281, Höhe Atzelgift ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer verletzt wurde. Der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die L 281, Atzelgift in Richtung Luckenbach. In einer Rechtskurve kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich dabei. Der Jugendliche wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden.

