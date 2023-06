Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur/Herschbach

Montabaur/Herschbach (ots)

In der Nacht vom 6. Juni auf 7. Juni kam es bei Verkehrskontrollen der Polizei Montabaur zu zwei Trunkenheitsfahrten mit deutlichen Beeinflussungen durch Alkohol und in einem Fall auch durch Drogen. In Montabaur, an einer Tankstelle in der Alleestraße, wurde gegen 19.54 Uhr eine 51-jährige PKW-Fahrerin aus der VG Montabaur kontrolliert, die bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 2,28 Promille erreichte und dann gegen 21.49 Uhr in der Hauptstraße in Herschbach/Uww, wurde bei einem 39-jährigen PKW-Fahrer aus Köln ein Atemalkoholwert von 2,45 Promille festgestellt. Zusätzlich wurde bei einem Drogentest ein positives Ergebnis auf Amphetamin festgehalten. In beiden Fällen wurden Blutproben veranlasst und im ersten Fall der Führerschein sichergestellt und im zweiten Fall wurde noch das Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt, da der PKW-Fahrer bereits wegen Trunkenheit seine Fahrerlaubnis verloren hatte. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell