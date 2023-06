Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten/Diez - Unter Drogeneinfluss Pkw geführt

Hahnstätten/Diez (ots)

Am vorangegangenen Wochenende wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Diez zwei Pkw kontrolliert, deren Fahrer bzw. Fahrerin unter Drogeneinfluss standen. Zunächst geriet am Samstag, den 03.06.2023, eine 22-Jährige aus dem Rheingau-Taunus-Kreis gegen 21 Uhr in der Aarstraße in Hahnstätten in eine Kontrolle. Hierbei konnten bei ihr typische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen engfristigen Konsum von Drogen hindeuteten. Die junge Dame räumte den Konsum von Haschisch vor Fahrtantritt ein. In ihrem Pkw konnte zudem noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Sonntag, den 04.06.2023, wurde gegen 23:50 Uhr ein 28-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Hahnstätten mit seinem Pkw in der Aarstraße in Diez kontrolliert. Der bereits wegen diverser Betäubungsmittelverstößen bekannte Mann zeigte ebenfalls starke Anzeichen für einen zeitnahen Konsum von Drogen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf mehrere Drogenarten. Eingeräumt wurde durch den Fahrer jedoch lediglich der Konsum von Cannabis. Bei ihm konnten keine Drogen aufgefunden werden. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Weg anschließend zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell