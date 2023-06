Polizei Hamburg

POL-HH: 230601-1. Verkehrsmeldung anlässlich der Sportveranstaltung "Ironman Hamburg 2023"

Hamburg (ots)

Veranstaltungszeit: 04.06.2023, ganztägig Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Sonntag findet im Rahmen der "Ironman European Championship" der diesjährige Hamburger Langdistanztriathlon statt. Neben den über 2.500 Aktiven erwartet der Veranstalter mehrere tausend sportbegeisterte Fans entlang der Strecken.

Anlässlich der Sportveranstaltung und einer in diesem Zusammenhang stattfindenden Messe werden insbesondere in der Hamburger Innenstadt sowie im westlichen und südöstlichen Stadtgebiet umfangreiche Sperrungen durchgeführt. Die ersten verkehrsrelevanten Verkehrssperrungen beginnen bereits am Freitag (02.06.) ab 10:00 Uhr im Bereich Ballindamm.

Die Startzone befindet sich auf dem Jungfernstieg, der Zieleinlauf erfolgt auf dem Rathausmarkt. Darüber hinaus ist die Achse Lombardsbrücke, Glockengießerwall und Wallringtunnel bis zum Deichtorplatz gesperrt. Für die Radfahrstrecke erfolgen Straßensperrungen im Hamburger Westen (bis in Höhe der Corinthstraße, Hamburg-Othmarschen) sowie im Südosten Hamburgs (bis Zollenspieker-Hauptdeich, Hamburg-Kirchwerder).

Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren. Darüber hinaus rät die Polizei, nicht den Empfehlungen von Navigationsgeräten, sondern der anlässlich der Veranstaltung aufgestellten Umleitungsbeschilderung zu folgen.

Die Zufahrten zum Hamburger Flughafen werden von der Veranstaltung nicht beeinträchtigt.

Über die Rundfunksender informiert die Polizei während der Veranstaltung über die aktuelle Verkehrslage.

Darüber hinaus wird am Sonntag das Verkehrsinformationstelefon in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 040 4286-56565 eingerichtet. Auskünfte zum öffentlichen Nahverkehr erteilt der HVV unter 040 19449.

Weitere Informationen bietet zudem der Veranstalter unter https://www.ironman.com/im-hamburg an.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell