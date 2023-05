Polizei Hamburg

POL-HH: 230530-1. Zeugenaufruf nach mutmaßlichem rassistischen Vorfall in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.05.2023, 12:37 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Adenauerallee

Sonntagmittag soll es in einem Linienbus zu einem rassistischen Vorfall gekommen sein, bei dem der Busfahrer zum Nachteil von zwei jugendlichen Mädchen den "Hitlergruß" gezeigt haben soll. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Mädchen (16,17) im Steindamm und wollten in den Bus der Linie X80 einsteigen. Kurz bevor sie zusteigen konnten, wurden die Türen anscheinend unmittelbar vor ihnen vom Busfahrer geschlossen. Anschließend fuhr der Bus nach einiger Wartezeit in Richtung ZOB ab. Die Jugendlichen liefen nun parallel zum Bus mit, um in diesen an der Haltstelle am ZOB in der Adenauerallee einsteigen zu können. Auch hier blieben die Zugangstüren zunächst geschlossen und sollen vom Busfahrer erst geöffnet worden sein, als die zwei Jugendlichen angeklopft hatten. Nachdem die beiden Mädchen den Fahrer auf sein Verhalten angesprochen hatten, soll der Mann unter anderem den sogenannten "Hitlergruß" gezeigt haben.

Der Busfahrer wird wie folgt beschrieben: - männlich - 40-50 Jahre alt - Westeuropäische Erscheinung - 160-165 cm groß - leicht korpulent

Die Staatschutzabteilung des Landeskriminalamtes (LKA 7) führt die Ermittlungen.

Zeugen und insbesondere weitere Fahrgäste des Linienbusses X80, die Hinweise geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei dem Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040-4286 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell