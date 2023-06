Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Simmmern (WW) - fahrlässige Brandstiftung durch zündelnde Kinder

Jugendliche ***Zeugen gesucht***

Simmern (WW) (ots)

Am Sonntag, 04.06.2023, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, wurden in Simmern, in einem Waldstück nahe der Straße Alte Wiese, Kinder bzw. Jugendliche beim Zündeln erwischt. Ein Zeuge wurde auf weißen Rauch aufmerksam, welcher sich im Wald ausbreitete. Als er diesem nachging, konnte er ein ca. 1 qm große, kokelnde Laubfläche sowie in der Ferne weglaufende Personen feststellen. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf dem trockenen Waldboden wurde durch den Zeugen verhindert, indem er das Feuer austrat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten.

