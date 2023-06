Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht nach Trunkenheitsfahrt

Montabaur (ots)

Am Sonntag, dem 04.06.2023, um 06:10 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Montabaur ein beschädigtes Verkehrsschild an der B49, in Fahrtrichtung Koblenz, an der Abfahrt Niederelbert. Vor Ort konnte anhand der vorgefundenen Spurenlage festgestellt werden, dass ein Fahrzeug in der Abfahrt der B49 nach links von der Fahrbahn abgekommen war und dabei mit zwei Verkehrsschildern kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde im Verlauf des Vormittags ein in Nähe des Unfallortes abgestelltes, stark beschädigtes, Fahrzeug gemeldet. Anhand von Fahrzeugteilen, welche zuvor im Rahmen der Unfallaufnahme an der Unfallstelle sichergestellt wurden, konnte es wegen korrespondierender Schäden zweifelsfrei dem Unfall zugeordnet werden. In der Folge konnte ein 26-Jähriger ermittelt werden, der zum Unfallzeitpunkt, unter Alkoholeinfluss stehend, das Fahrzeug geführt hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

