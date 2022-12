Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mit Futtermitteln beladener LKW brannte

Gallin-Kuppentin (ots)

In Gallin-Kuppentin ist am Donnerstagmorgen ein mit 26 Tonnen Futtermitteln beladenes LKW-Gespann in Brand geraten. Nach Angaben des 35-jährigen Fahrers, der unverletzt blieb, brach das Feuer während der Fahrt an der Zugmaschine aus. Diese wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Ein Übergreifen des Brandes auf den Siloanhänger konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Allerdings ist derzeit noch unklar, ob die Ladung durch die Hitzeeinwirkung Schaden genommen hat und unbrauchbar geworden ist. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist zur Stunde noch nicht bekannt. Die betreffende Kreisstraße ist aufgrund der noch andauernden Bergungsarbeiten weiterhin voll gesperrt. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt am Fahrzeug.

