Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann soll mit Kleintransporter absichtlich in eigenes Haus gefahren sein

Blievenstorf (ots)

Ein 36-jähriger Mann soll am frühen Donnerstagmorgen offenbar absichtlich mit einem Kleintransporter in sein eigenes Wohnhaus in Blievenstorf gefahren sein. Dabei wurden eine Wand des Hauses und das Fahrzeug erheblich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Mann nach einem Familienstreit in seinen Kleintransporter gesetzt haben und anschließend mit voller Wucht durch die Terrassentür des Hauses gefahren sein. Das Fahrzeug kam in der dahinterliegenden Küche zum Stehen. Damit nicht genug: Der 36-Jährige soll daraufhin den Rückwärtsgang eingelegt und den Transporter auf demselben Weg zurück aus dem Haus auf das Grundstück gefahren haben. Dabei wurde neben der Terrassentür auch ein Teil der Hausmauer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, sie dürfte sich ersten Schätzungen zufolge jedoch auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Gegen den Fahrer, der alkoholisiert war, ist Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell