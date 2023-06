Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lochum - Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Lochum (ots)

Am Sonntag, dem 04.06.2023 befuhr ein 31-jähriger um ca. 7 Uhr die L 288 aus Richtung Lochum kommend in Richtung Alpenrod. In einer Linkskurve kam er, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

