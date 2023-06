POL-PDMT: Montabaur - Presseerstmeldung Dachstuhlbrand

Montabaur/Herschbach (ots) - In der Nacht vom 6. Juni auf 7. Juni kam es bei Verkehrskontrollen der Polizei Montabaur zu zwei Trunkenheitsfahrten mit deutlichen Beeinflussungen durch Alkohol und in einem Fall auch durch Drogen. In Montabaur, an einer Tankstelle in der Alleestraße, wurde gegen 19.54 Uhr eine 51-jährige PKW-Fahrerin aus der VG Montabaur kontrolliert, die bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 2,28 Promille erreichte und dann gegen 21.49 Uhr in ...

