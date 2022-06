POL-LB: Remseck am Neckar-Hochberg: Kupferkabel aus Rohbau gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag 18.25 Uhr und Dienstag 03.30 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Rötestraße in Bietigheim-Bissingen ein. Zunächst verschafften sich die Unbekannten über ein Schiebetor Zutritt in die Werkstatt des Betriebs. Anschließend hebelten sie eine Tür auf und konnten so in den Bürotrakt vordringen. Dort durchwühlten sie mehrere Schreibtische. Einen kleinen ...

mehr