POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (02.07.2023)

Trossingen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Krad-Lenker kam es am Samstag, 01.07.2023, gg. 09:50 Uhr, auf der L433, Hauptstraße in 78647 Trossingen, am Kreisverkehr Marktplatz. Ein weißer Pkw Mercedes fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei offensichtlich den bereits im Kreis ...

mehr