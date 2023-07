Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/Trossingen, Lkrs. TUT) Krad-Fahrer stürzt im Kreisverkehr und unfallverursachender Pkw flüchtet

ZEUGENAUFRUF (02.07.2023)

Trossingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Krad-Lenker kam es am Samstag, 01.07.2023, gg. 09:50 Uhr, auf der L433, Hauptstraße in 78647 Trossingen, am Kreisverkehr Marktplatz. Ein weißer Pkw Mercedes fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei offensichtlich den bereits im Kreis befindlichen Krad-Lenker mit seiner Suzuki RV900R. Der Krad-Lenker musste, um eine Kollision mit dem Mercedes zu verhindern, ausweichen und stürzte in Folge dessen. Hierbei verletzt sich der 26-jährige Krad-Fahrer leicht am Arm. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Aldingen fort, ohne sich um den gestürzten und verletzten Krad-Lenker zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Mercedes-Lenker nimmt das Polizeirevier Spaichingen, unter der Telefonnummer 07424 93180, entgegen.

