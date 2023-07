Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) - Betrunken Auto geschrammt (30.06.2023)

(Rottweil/Landkreis Rottweil) (ots)

Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte am Freitag um 16.09 Uhr ein 66-jähriger Audifahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Industriegebiet "Saline." Beim Rückwärts Ausparken stieß er mit seinem Audi gegen einen geparkten VW Polo und beschädigte diesen im linken Frontbereich, so dass Sachschaden am Polo in Höhe von rund 1000,- EUR entstand. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der daraufhin die Polizei verständigte, was dem 66-Jährigen missfiel. Beim Eintreffen der Polizei wurde der Grund für seinen Unmut schnell ersichtlich. Den Beamten schlug eine deutliche Alkoholfahne des Audilenkers entgegen. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Bei ihm wurden zwei Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde vor Ort einbehalten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell