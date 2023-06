Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach/ Furtwangen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 173- zwei schwerverletzte Autofahrer (30.06.2023)

Vöhrenbach/ Furtwangen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, ist es auf der Landesstraße 173 zwischen Vöhrenbach und Furtwangen im Schwarzwald zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Autofahrern gekommen. Ein 22-jähriger Fahrer eines Mercedes B-Klasse war auf der L 173 von Vöhrenbach herkommend in Richtung Furtwangen unterwegs. Hierbei kam er nach derzeitigen Stand aus bislang nicht bekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Opel Meriva eines 71 Jahre alten Mannes zusammen. Der Unfallverursacher wurde dabei einklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr Furtwangen aus seinem Wagen befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Der 71-Jährige Opel-Fahrer verletzte sich ebenfalls bei dem Unfall schwer. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Autos ist die L 173 aktuell noch komplett gesperrt. An den total beschädigten Autos, um die sich Abschleppdienste kümmern, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro.

