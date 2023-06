Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschmieren Infotafeln im Neubaugebiet (19./20.06.2023)

Konstanz (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt geworden ist, ist es im Zeitraum von Montag, 19.06.2023, bis Dienstag, 20.06.2023, erneut zu einer Sachbeschädigung in einem Neubaugebiet in der Dettinger Straße gekommen. Die unbekannten Täter beschmierten zum wiederholten Mal die Infotafeln im Bereich der Dettinger Straße/ Litzelstetter Straße in dem gerade in der Planung befindlichen Neubaugebiet mit den Parolen "Noch mehr Beton", "Stop Greenwashing" und "Ferienhäuser+Wohnraum". Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 1.000 Euro liegen. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3, entgegen.

