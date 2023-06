Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) 18-jährige Fahrerin eines Motor-Rollers bei Unfall leicht verletzt

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine 18-jährige Fahrerin eines Motor-Rollers ist bei einem Auffahrunfall am späten Donnerstagnachmittag in der Carl-Friedrich-Benz-Straße leicht verletzt worden. Die junge Frau fuhr gegen 16.45 Uhr mit dem Kleinkraftrad-Roller der Marke Piaggio von der Carl-Zeiss-Straße auf die Carl-Friedrich-Benz-Straße auf einen sich dort bildenden Rückstau zu. Vermutlich infolge Unachtsamkeit fuhr die 18-Jährige gegen das Heck eines Kia Picanto, dessen 43-jähriger Fahrer sich am Ende des Rückstaus befand. Infolge des Zusammenstoßes kippte die Rollerfahrerin um und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung brachten die eingetroffenen Rettungskräfte dir junge Frau zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell