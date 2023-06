POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer (30.06.2023)

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitags, kurz nach 01 Uhr, ist ein unbekannter Täter in die umzäunte Außenanlage eines Gartencenters an der Schwenninger Straße eingebrochen. Der Unbekannte überwand ein vorhandenes Tor der äußeren Umzäunung und gelangte so auf ...

mehr