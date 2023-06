Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Emsdetten, Abfall und Mülltonnen in Brand

Greven, Emsdetten (ots)

In Greven und Emsdetten haben jeweils Abfälle gebrannt.

In Greven wurden in der Nacht zu Samstag (17.06.23) gegen 03.23 Uhr durch Zeugen mehrere kleine Brände im Garten eines leerstehenden Mehrfamilienhauses am Hemeweg/Ecke Saerbecker Straße festgestellt. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, brannten offenbar an drei Stellen Plastikabfälle. Die Feuerwehr löschte die Brände. Aufgrund der Nähe zu einer Hecke und zu einem Baum sowie der anhaltenden Trockenheit bestand die Gefahr, dass das Feuer übergreift. Dies geschah nicht. Wie es zu den Feuern kam, ist unklar.

In Emsdetten sind am frühen Sonntagmorgen (18.06.23) an der Borghorster Straße zwei Mülltonnen abgebrannt. Die Polizei wurde gegen 06.40 Uhr alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort auf Höhe der Hausnummer 90 eintrafen, konnten diese im Hinterhof eine starke Rauchentwicklung feststellen. Zwei Mülltonnen standen in Brand, die Feuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Durch das Feuer wurde ein Teil der Häuserfassade beschädigt. Zudem brannte eine Markise ab. Ein Anwohner wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 25.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die zu den Bränden sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Greven, Telefon 02571/928-4455, beziehungsweise in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell