Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Gartencenter an der Schwenninger Straße

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, kurz nach 01 Uhr, ist ein unbekannter Täter in die umzäunte Außenanlage eines Gartencenters an der Schwenninger Straße eingebrochen. Der Unbekannte überwand ein vorhandenes Tor der äußeren Umzäunung und gelangte so auf das Gelände des Gartencenters. Dort entwendete der Täter verschiedene, noch nicht bekannte Gegenstände, die er in einem ebenfalls aus dem Center entwendeten grünen Korb deponierte, damit den Zaun wieder überwand und flüchtete. Die Polizei Bad Dürrheim, Tel.: 07726 93948-0, ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell