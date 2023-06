Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen A81/ Lkr. Rottweil) Auto schleudert bei Aquaplaning über die Autobahn (30.06.2023)

Dietingen A81 (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 6 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von über 30.000 Euro gekommen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes AMG war auf der A 81 von Singen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf der Strecke verlor er bei Starkregen und auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzleitplanke. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Mercedes entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro und an der Schutzplanke in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin: Bei Starkregen und/ oder bei auftretenden Aquaplaning gehen Sie vom Gas! Verringern Sie ihre Geschwindigkeit deutlich! Schalten Sie auch tagsüber ihr Abblendlicht ein! Halten Sie einen größeren Abstand zu vor ihnen fahrenden Fahrzeugen! Schalten Sie ihren Scheibenwischer auf die entsprechenden Sichtverhältnisse ein und vermeiden Sie, in Spurrillen zu fahren!

