POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannte werfen Scheibe einer ehemaligen Fahrschule mit Steinen ein (29.06.2023)

Schramberg (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend, gegen 23.45 Uhr, eine Sachbeschädigung in der Berneckstraße begangen. Die Randalierer warfen zwei Stein in ein Schaufenster einer ehemaligen Fahrschule. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von etwa 4.000 Euro liegen. Aufmerksame Zeugen konnten nach dem Knallgeräusch noch drei junge Männer, im Alter von 18 bis 20 Jahren, in Richtung Berneckschule wegrennen sehen. Eine nähere Beschreibung war den Zeugen nicht möglich. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

