POL-KN: (VS-Weilersbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter dringt in Garage ein und entwendet Werkzeug - Polizei bittet um Hinweise

VS-Weilersbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Donnerstagnachmittag ist ein Unbekannter gewaltsam in eine Garage eines großräumigen Grundstücks in der Unterdorfstraße eingedrungen und hat aus dieser eine Spitzhacke sowie einen Fugenkratzer mitgenommen. Mit diesen Werkzeugen versuchte der Einbrecher vermutlich einen zuvor zu einer noch nicht ermittelten Zeit entwendeten Zigarettenautomaten auf dem Grundstück einzugraben beziehungsweise mit Reisig abzudecken und so zu verbergen. Anschließend entsorgte der Täter die beiden Werkzeuge auf dem Dach einer angrenzenden Garage. Nach Feststellung der aufgebrochenen Garage entdeckte der Eigentümer auch den auf seinem Grundstück abgelegen Automaten. Zu dem Einbruch in die Garage und zur Ablage des Zigarettenautomaten sucht die Polizei Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) Zeugen. Die Ermittlungen zur Herkunft des auf dem Grundstück unter Reisig abgelegten Zigarettenautomaten dauern noch an.

