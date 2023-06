Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell, Lkr. Rottweil) 86-Jähriger verursacht beim Verbrennen von Gartenabfällen Flächenbrand - zwei Feuerwehrleute leicht verletzt

Schenkenzell, Lkr. Rottweil (ots)

Beim Verbrennen eines kleineren Haufens Gartenabfälle hat ein 86-Jähriger am Mittwochnachmittag im Bereich des Weilers Schenkenzell-Kaibach einen Flächenbrand und einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und der Polizei verursacht. Vermutlich wurden durch eine Windböe Funken aus den brennenden Gartenabfällen über die Straße "Kaibach" auf eine angrenzende und durch die derzeitigen Temperaturen ausgetrocknete Wiese getragen, welche Feuer fing, was sich dann schnell zu einem etwa 5000 Quadratmeter großen Flächenbrand entwickelte. Auch einen angrenzenden Wald zog das Feuer in Mitleidenschaft. Mit einem Großaufgebot der Feuerwehr umliegender Abteilungen aus Schenkenzell, Schiltach, Kaltbrunn, Aichhalden, Rötenberg und Alpirsbach sowie einem Drohnenführer der Feuerwehr Villingendorf konnte der Brand unter dem Einsatz von über 100 Feuerwehrfrauen und -männern schließlich unter Kontrolle und am späten Nachmittag vollständig gelöscht werden. Neben der Feuerwehr mit ihrem Großaufgebot waren auch das DRK mit einem Einsatzfahrzeug, der Schenkenzeller Bürgermeister Bernd Heinzelmann, die zuständige Försterin sowie ein Vertreter des Forstamtes vor Ort. Bei der Brandbekämpfung erlitten zwei Feuerwehrleute der Wehr aus Schenkenzell Atembeschwerden und mussten wegen Verdachts einer Rauchgasintoxikation behandelt werden. Auch ein Polizeihubschrauber überflog zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung das betroffene Gebiet. Die polizeilichen Ermittlungen wegen der fahrlässigen Brandlegung sowie zum entstandenen Sachschaden dauern noch an.

