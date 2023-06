Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter Mann greift in der Distelstraße 16-Jährige an und schlägt diese - Polizei bittet dringend um Hinweise

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein unbekannter und etwa 40-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, auf dem Gehweg vor dem Gebäude Distelstraße 24 aus bisher unbekanntem Anlass auf eine dort gehende 16-Jährige losgegangen, hat diese geschlagen und vermutlich auch getreten. Erst als eine derzeit noch unbekannte Passantin dazwischen ging, ließ der Mann von dem jugendlichen Mädchen ab. Durch den Angriff erlitt die 16-Jährige mehrere Hämatome am Oberkörper, dem Rücken und in der Bauchgegend. Der Vorfall wurde erst nachträglich der Polizei gemeldet. Nun ermittelt die Polizei Engen wegen der begangenen Körperverletzung gegen den unbekannten Mann, zu dem es außer dem ungefähren Alter von 40 Jahren keine nähere Beschreibung gibt. Hierzu werden dringend Zeugenhinweise benötigt. Insbesondere die Passantin, die dankenswerter Weise am Mittwochnachmittag eingeschritten und dazwischen gegangen ist, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, Tel.: 07733 9409-0, zu melden.

