POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Eine 44-Jährige wurde bereits am Freitagmorgen (06.01.2023), gegen 10 Uhr, auf dem Weg von einem Discounter in der Otto-Stabel-Straße in einen anderen Discounter in der Schützenstraße bestohlen. Unbekannte stahlen aus ihrer Handtasche eine weitere Tasche mit Geldbeutel und Schlüssel. Verdächtige Personen sind der Frau nicht aufgefallen. Wer hat den Diebstahl gesehen oder kann Hinweise geben? ...

