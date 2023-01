POL-PPRP: Reifen gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (09.01.2023) wurde der Polizei gemeldet, dass ein Unbekannter kurz vor 8 Uhr versucht haben soll, einen Zwölfjährigen am Riedsaumpark in ein Fahrzeug zu ziehen. Der Junge rannte zum Sekretariat seiner in der Nähe befindlichen Schule und meldete den Vorfall. Wir nehmen solche Meldungen immer sehr ernst. Nach der ersten Aufnahme des Sachverhalts durch eine Polizeistreife, haben ...

mehr