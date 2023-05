Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Verdächtige Person stellt sich als Fahrraddieb heraus

Dieb stürzt mit gestohlenem Fahrrad

Ulm (ots)

Am Freitag wurde der Polizei in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19 Uhr immer wieder eine verdächtige männliche Person im Bereich Werbasweg mitgeteilt. Als die Polizei vor Ort kam, konnte sie den Verdächtigen nicht antreffen. Ein Anwohner teilte den Beamten während der Fahndung mit, dass sein Fahrrad entwendet wurde, das vor seiner Haustür stand. Gegen 21.45 Uhr wurde der Polizei dann ein gestürzter Radfahrer in der Gaisentalstraße gemeldet. Als die Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, stellten sie fest, dass es sich bei der gestürzten Person um den gesuchten Mann aus dem Werbasweg handelte. Dieser war mit dem von ihm gestohlenen Fahrrad zu Fall gekommen. Das Fahrrad konnte unbeschädigt an den Besitzer aus dem Werbasweg zurückgegeben werden. Der 42-jährige Fahrraddieb kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Sachschaden war keiner entstanden. Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen Diebstahl entgegen.

