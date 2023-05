Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/Eislingen - Polizei kontrolliert Raser, Poser und Tuner

Am Mittwoch zeigte sich die Polizei bei Verkehrskontrollen in Göppingen und Eislingen konsequent gegen Störer.

Um die Sicherheit im Straßenverkehr aufrecht zu erhalten, hat die Polizei am Mittwoch in der Zeit von 18 Uhr bis 23.30 Uhr gezielte Verkehrskontrollen in Göppingen und Eislingen durchgeführt. Unterstützung bekam sie dabei auch durch einen Gutachter. Die Polizei achtete insbesondere darauf, dass unnötiger Lärm vermieden wird und dass die technischen Umbauten an den Fahrzeugen nicht zu einer Gefahr im Straßenverkehr werden können.

Fünf sogenannte "Poser" bekamen eine Anzeige, da sie durch ihre Fahrweise unnötigen Lärm verursachten. Einen der Fahrer ahndete die Polizei bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche. Bei einem Mercedes war die Betriebserlaubnis erloschen. Der Gutachter stellte bei der technischen Begutachtung erhebliche Mängel fest. Das Fahrzeug wurde an Ort und Stelle stillgelegt.

Uneinsichtig zeigte sich ein 44-Jähriger. Der stand gegen 19.45 Uhr an einer roten Ampel in der Geislinger Straße in Göppingen. Während Fußgänger die Straße querten, ließ er wiederholt den Motor seines Mercedes aufheulen. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige sowie ein Bericht an die Führerscheinstelle. Diese prüft nun, ob der Mann aufgrund seines Verhaltens geeignet ist, am Straßenverkehr teilzunehmen. Mehrere Passanten gaben durch Kopfschütteln deutlich zu erkennen, was sie von seiner Fahrweise hielten.

Zwei Fahrer überholten innerorts verbotswidrig. Bei einem weiteren Fahrer stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorlag. Des Weiteren wurde ein Handyverstoß festgestellt. Die Verkehrsteilnehmer müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Die Polizei in Eislingen und Göppingen kündigt jetzt weitere Kontrollen dieser Art an. Zur Sicherheit aller. An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürger auch weiterhin auffällige Autos melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

