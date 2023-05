Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberstadion - Rinder auf Abwegen

Am Donnerstagmorgen hielten mehrere ausgebüxte Rinder bei Oberstadion die Polizei auf Trab.

Ulm (ots)

Bereits in den frühen Morgenstunden gingen bei der Polizei die ersten Meldungen über mehrere freilaufende Rinder ein. Diese waren wohl aus einem der umliegenden Höfe ausgebüxt. Gegen 4.30 Uhr wurden einzelne Tiere in der Stadioner Straße in Oggelsbeuren gesichtet. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an, um die Rinder einzufangen. Im Moosbeuren konnten drei Rinder wieder eingefangen werden. Vier weitere wurden in eine umzäunte Weide getrieben. Eines musste durch einen hinzugerufenen Jäger kurzzeitig betäubt werden. Die Einsatzkräfte waren mehrere Stunden mit dem Suchen und Einfangen der Tiere beschäftigt. Die letzte Kuh konnte wohl durch deren Besitzer erst in den Abendstunden wiedergefunden werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte eines der Rinder auf seinem Spaziergang einen Audi A4.

