BPOLI-Flugh. STR: International gesuchter Straftäter am Flughafen gefasst

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Sonntagabend (02.04.2023) einen Europäischen Haftbefehl.

Die Beamten stellten bei der Einreisekontrolle aus Antalya fest, dass ein 48jähriger türkischer Fluggast per Haftbefehl von den rumänischen Behörden gesucht wurde. Dieser hat sich in Rumänien wegen eines Vermögensdelikts zu verantworten und soll für die Verbüßung einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten dorthin ausgeliefert werden. Die Bundespolizei verhaftete den Mann und verbrachte ihn in die Diensträume am Flughafen Stuttgart in Polizeigewahrsam.

Am Folgetag wurde der 48jährige der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt, die seine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt anordnete. Über das Auslieferungsersuchen wird auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart das Oberlandesgericht Stuttgart entscheiden.

