POL-NOM: Verdacht einer versuchten Körperverletzung durch gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr

Einbeck, OT Negenborn (Kr.) 29.09.2022; 13:20 Uhr

Am Donnerstagmittag, den 29.09.2022, kam es in der Ortschaft Negenborn, in der Straße Kirchbrink, zu einer versuchten Körperverletzung. Demzufolge fuhr ein 37jähriger Mann aus Salzderhelden mit seinem Pkw absichtlich so dicht an einem 59jährigen Anwohner aus Negenborn vorbei, dass er diesen am Ellenbogen berührte. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Hintergrund der Tat bereits länger andauernde Streitigkeiten zwischen beiden Personen sind. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 05561-949780 zu melden.

