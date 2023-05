Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann zeigt sich unsittlich

An seinem Geschlechtsteil soll ein Unbekannter am Samstag in Ulm manipuliert haben.

Ulm (ots)

Eine Zeugin beobachtete den Mann am Samstag gegen 19.30 Uhr im Blaupark. Der Unbekannte stand an einem Baum. Er soll durch seinen geöffneten Hosenladen an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. In einiger Entfernung sollen sich fussballspielende Männer und Kinder auf einem Spielplatz befunden haben. Kurze Zeit später entfernte sich der Mann. Durchgeführte Ermittlungen der Polizei brachten bislang keine weitere Erkenntnis zu dem Unbekannten. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) sucht daher Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Der soll etwa 160-165cm groß und um die 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine kräftige Statur und möglicherweise südeuropäischer Abstammung. Er soll blaue Jeans und einen roten Pullover getragen haben.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei auch immer Zeugen, sich zu melden.

