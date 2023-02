Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Emsland

Grafschaft Bentheim - Festnahmen und Großrazzia in NRW -

Polizeiinspektion Emsland Grafschaft Bentheim (ots)

Seit April 2022 häufen sich Diebstähle von Pedelecs und hochwertigen Fahrrädern im Bereich der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim. Die Täter entwendeten aus Garagen und Gartenhäusern Pedelecs und weitere hochwertige Fahrräder. Dabei ließen sie sich auch durch verschlossene Türen nicht abhalten.

Aus diesem Grund erfolgte eine zentrale Sachbearbeitung durch die ständige Ermittlungsgruppe des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim. Bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde das Umfangsverfahren durch die Zentralstelle zur Bekämpfung organisierter und bandenmäßiger Wohnungseinbruchskriminalität und weiterer besonderer Betrugs- und Diebstahlstaten geleitet.

Die Geschädigten übermittelten der Polizei zahlreiche Videoaufnahmen der zunächst unbekannten Täter. Nach monatelanger Ermittlungsarbeit, einhergehend mit aufwändigen verdeckten Ermittlungsmaßnahmen, konnte eine größere georgische Tätergruppe aus dem Bereich des Ruhrgebiets lokalisiert werden. Die Täter, die sich illegal in Deutschland aufhielten, waren einzig zum Zwecke der Begehung von Straftaten in der Bundesrepublik eingereist.

Aktuell werden dieser Gruppierung etwa 150 Diebstahlstaten zur Last gelegt. Hierbei ist ein Entwendungsschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Im Zuständigkeitsbereich der sachbearbeitenden Ermittlungsgruppe konnten 58 Taten aufgeklärt werden. Weitere bekannte Tatorte liegen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Am 14.02.2023 erfolgte im Rahmen einer abgestimmten Großrazzia die Festnahme von sechs Beschuldigten. Zudem wurden mehrere Wohnungen und Diebesbunker in Oberhausen, Bottrop und in Gladbeck durchsucht. Die Maßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit der nordrhein-westfälischen Polizei mit einem umfangreichen Kräfteaufgebot von über 150 Polizeibeamten umgesetzt.

Zwei der Beschuldigten konnten bereits in der Nacht auf frischer Tat festgenommen werden. Drei weitere Beschuldigte wurden in einem großen Wohnkomplex in Gladbeck/Brauck, mit Unterstützung des örtlichen Ausländeramtes festgenommen. Ein sechster Täter wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgenommen.

Es wurden diverse Beweismittel gesichert. In Oberhausen konnten mehrere Fahrräder sichergestellt werden, die mutmaßlich aus Straftaten stammen. Weiterhin wurde ein Tatfahrzeug sichergestellt und wird untersucht. Die Auswertung der Erkenntnisse aus der Durchsuchungsmaßnahme dauert an.

Gegen fünf Beschuldigte erließ das Amtsgericht Osnabrück Haftbefehle. Diese konnten bei den Durchsuchungsmaßnahmen vollstreckt werden. Die Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Ein weiterer vorläufig festgenommener Beschuldigter wurde zunächst aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Ferner liegen Untersuchungshaftbefehle gegen fünf weitere Personen vor, die der Tätergruppierung zuzurechnen sind. Diese fünf weiteren Beschuldigten sind zur Festnahme ausgeschrieben.

