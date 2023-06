Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter trickst 71-Jährigen mit Gehbehinderung aus und klaut 200 Euro Bargeld - Polizei bittet um Täterhinweise

Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Täter hat am frühen Donnerstagmorgen vor einer Bäckerei in der Hauptstraße einen 71-Jährigen mit Gehbehinderung ausgetrickst und diesem dann 200 Euro Bargeld gestohlen. Der 71-Jährige befand sich gegen 06 Uhr mit seinem Rollstuhl vom Stadtbrunnen auf dem Weg zur Bäckerei, als er von einem unbekannten, etwa 35-jährigen Mann angesprochen und um etwas Bargeld für eine notwendige Fahrt nach Stuttgart angesprochen wurde. Da der 71-Jährige nur einen 200 Euro - Schein bei sich hatte, wollte er das Geld in der Bäckerei wechseln. Gemeinsam ging man dann zur Bäckerei in die Hauptstraße. Als sich der 71-Jährige aus seinem Rollstuhl aufrichtete und hierzu den Geldschein auf diesem ablegte, schnappte sich der Unbekannte den 200 Euro -Schein und rannte davon. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 35-jährigen, schlanken Mann mit schulterlangen braunen Haaren. Dieser sprach Deutsch ohne Akzent. Näher konnte der Mann nicht beschrieben werden. Die Polizei Blumberg, Tel.: 07702 41066, hat Ermittlungen wegen des Gelddiebstahls eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Täter.

