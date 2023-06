Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Älterer Mann fällt auf "falsche Handwerker" herein- Zeugen gesucht (28.06.2022)

Dunningen (ots)

Am Mittwoch ist es in der Kappellenstraße zu einem Betrug von "falschen" Handwerkern gekommen. Vier unbekannte Männer sprachen einen 89 Jahre alten Mann an und boten diesen an, dessen Garagendach kostengünstig zu sanieren und die asbestbelasteten Eternitplatten auch gleich mit zu entsorgen. Nachdem die Männer einen ganzen Tag lang gearbeitet hatten, verlangten sie am Folgetag insgesamt 9.000 Euro für ihre Dienstleistungen. Eine Quittung gab es dafür aber bei der Bezahlung nicht. Als der zu einem später von einem Nachbar informierte Sohn des 89-Jährigen sich das Garagendach anschaute, stellte dieser fest, dass die angeblichen Handwerker völlig unsachgemäß und wild im ganzen Dach Löcher gebohrt hatten. Dort wo eine Schraube griff, montierten diese einfach ein Profilblech. Durch die ganzen Bohrungen und sonstigen Arbeiten regnet es nun in die Garage hinein. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Zu den unbekannten Tätern ist lediglich bekannt, dass sie gebrochen deutsch sprachen und mit einem weißen Pritschenwagen mit Berner-Kennzeichen (BE) und vermutlich mit einem Mercedes Sprinter mit einem Züricher (ZH) Kennzeichenschild unterwegs waren. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen wegen des Betrugsdeliktes aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu den "falschen Handwerkern" geben können, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei zur Vorsicht bei sogenannten "Haustürgeschäften" und Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Haustür auftauchen und günstige Arbeiten anbieten bzw. Geschäfte abschließen wollen. Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerkern zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei sowie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

