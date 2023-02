Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Else-Krieg-Straße informiert. Ein 54-jähriger LKW-Fahrer hatte beim Rückwärtsfahren einen Pfosten touchiert, wodurch Sachschaden an diesem sowie am LKW entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch ausgehend von dem LKW-Fahrer wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,58 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

