POL-PDLU: Unfallverursacher verlassen Unfallstelle

Mutterstadt/Schifferstadt (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz in der Hauptstraße Schifferstadt sowie in der Jahnstraße in Mutterstadt zu zwei Verkehrsunfällen, wobei die jeweiligen Verursacher ein geparktes Fahrzeug touchierten und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6.000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion in Schifferstadt zu melden.

