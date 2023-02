Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Frankenthal (ots)

Am 24.02.2023, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr kam es vermehrt zu Telefonanrufen mit betrügerischer Absicht. Die Anrufer, welche sich als Polizeibeamte ausgaben, teilten im Rahmen des Telefonates mit, dass ein naher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig sei. Die Geldforderungen der Anrufer lagen im 5-stelligen Bereich. In den der Polizeiinspektion Frankenthal gemeldeten Fälle kam es zu keinem Schaden, da die Betrugsmasche durch die Angerufenen rechtzeitig erkannt wurde.

Immer wieder missbrauchen Betrüger den Namen der Polizei für kriminelle Zwecke. Dabei nutzen sie gefälschte Dienstausweise, versenden raffiniert gefälschte E-Mails oder geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus.

Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen der Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233/313-0 für Sie da. Verwenden sie beim Rückruf, wenn möglich, bitte auch ein anderes Telefon.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

