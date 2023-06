Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall beim Abbiegen

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, B3 / Lietgrund, 02.06.2023, 13:08 Uhr

Einbeck (He)

Die 61-jährige Fahrzeugführerin eines Mercedes befährt die B3 in Fahrtrichtung Alfeld und beabsichtigt nach rechts in die Straße "Lietgrund" abzubiegen. Der hinter ihr fahrende 72-jährige Fahrzeugführer eines Kleinbusses der Marke Fiat nimmt dies zu spät wahr und fährt auf den Wagen der 61-Jährigen auf. Diese kommt im Graben zum Stehen und stößt zuvor mit einem Verkehrszeichen zusammen. Beide Pkw sind nicht mehr fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von insgesamt ca. 12.000 Euro.

