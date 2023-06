Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen - 30.000 Euro Sachschaden

Northeim (ots)

37181 Hardegsen,

Bundesstraße 241, Höhe Abfahrt Ellierode, Samstag, 03.06.2023, 13:34 Uhr,

Hardegsen (Gro)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und 30.000 Euro Sachschaden kam es zur o.g. Zeit auf der Bundesstraße 241 in Höhe der Abfahrt Ellierode. Ein 70-Jähriger befuhr mit seiner 72-jährigen Beifahrerin die B 241 aus Richtung Volpriehausen in Richtung Hardegsen und verlangsamte in Höhe der Abfahrt Ellierode seine Geschwindigkeit. Eine 43-Jährige, die von Ellierode aus auf die B 241 einbiegen wollte, deutete die Situation falsch und dachte, dass der Pkw des 70-Jährigen abbiegen würde. Da der Pkw jedoch geradeaus weiterfuhr, kam es zum Zusammenstoß.

