POL-NOM: Wildunfall mit Waschbär

Uslar (ots) - Uslar (La) - Am Freitag, den 02.06.2023, gegen 14.40 Uhr, kollidierte ein 18-jähriger aus einem Uslarer Ortsteil beim Ausparken mit seinem PKW in der Kurt-Zimmermann-Straße mit einem PKW eines 20-jähringen Bodenfelders. An beiden PKW entstand Sachschaden i.H.v. je etwa 1.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

mehr