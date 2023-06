Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht nach Auffahrunfall (30.06.2023)

Stockach (ots)

In Folge eines Auffahrunfalls auf der Radolfzeller Straße ist es am Freitagmittag zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 12.40 Uhr auf der Radolfzeller Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als plötzlich ein Fußball auf die Straße flog, bremste der Unbekannte stark ab. Ein dahinterfahrender 80-Jähriger mit einem Mercedes bremste ebenfalls und konnte ein Auffahren zunächst vermeiden. Ein wiederum hinter dem Mercedes fahrender 36 Jahre alter Mann mit einem Seat konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in das Heck des Daimlers. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich dieser auf den Kombi des Unbekannten, der seine Fahrt jedoch unbeirrt fortsetzte. Um die 35-jährige Beifahrerin des Seats, die bei der Kollision Verletzungen erlitt, kümmerte sich eine Rettungswagenbesatzung. Den am Mercedes entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 12.000 Euro, den Schaden am Seat auf rund 6.000 Euro. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Die Polizei bittet nun Zeugen die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07771 9391-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell