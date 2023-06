Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Die Fälle perfider Betrugsdelikte im Kreis Gütersloh nehmen kein Ende. Falsche Polizeibeamte erbeuteten am Montag (26.06.) bei einer Seniorin aus Rheda-Wiedenbrück einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie auch Schmuck im hohen vierstelligen Eurowert.

Die Telefonbetrüger überzeugten die arglose Frau, ihre deponierten Werte vor eine Diebesbande in Sicherheit zu bringen. Zwei verschiedene Betrüger gaben sich über Stunden in mehreren Telefonaten als Polizeibeamte aus. Alles hörte sich im höchsten Maße authentisch und professionell an. Schlussendlich kam es im Bereich der Straße Am Zollbrett gegen 13.00 Uhr zu einer Übergabe von Bargeld und Schmuck in einem Plastikbeutel. Die von den Telefonbetrügern angekündigte Abholerin ging anschließend in Richtung Ostring davon.

Die bislang unbekannte Abholerin konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 22 - 23 Jahre alt und zwischen 1,70 - 1,75 Meter groß mit normaler Statur und blonden Haaren. Die Frau hatte ein osteuropäisches Aussehen und sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war sie mit einem bauchfreien dunkelgrünem Trägeroberteil und einer dunklen Hose.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Montagmittag (26.06.) im Bereich der Straße Am Zollbrett oder im Bereich Ostring verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Angaben und Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell