Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Schützenheim

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag ( 25.06., 01.30 - 10.00 Uhr) in ein Schützenheim an der Brockhagener Straße eingebrochen. Den Erkenntnissen zufolge schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und haben anschließend einen Laptop gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

